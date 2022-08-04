Москва, 4 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Представители 40 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в 5 по 8 сентября во Владивостоке. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Росконгресса.

Kremlin.ru Восточный экономический форум

«За месяц до начала VII Восточного экономического форума своё участие подтвердили представители 40 стран. Такой значительный интерес к форуму подчёркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, ожидается участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Он также добавил, что деловая программа будет насыщенной и будет посвящена самым актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира.

«Уверен, что форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в АТР», — сказал Кобяков.

Читайте также: Лавров: Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой Восточного экономического форума в 2022 году станет тема «На пути к многополярному миру». Деловая программа в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира», «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

Подготовлены также спортивная и культурная программы.

Ранее по теме: Главной темой ВЭФ-2022 во Владивостоке станет путь к многополярному миру