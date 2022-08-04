Севастополь, 4 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Двое детей и четверо взрослых госпитализированы после массовой автоаварии в Севастополе 4 августа, сообщили в пресс-службе правительства города. На место по поручению губернатора прибыл замглавы города Александр Кулагин.

Пресс-служба УМВД по Севастополю Авария в Севастополе

Установлено, что один человек погиб. Четверо взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в горбольницу № 1, также госпитализированы двое детей с травмами легкой тяжести.

«Характер травм — ушибы и переломы конечностей», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 4 августа грузовик столкнулся с несколькими автомобилями. По данным полиции, участниками ДТП стали 11 машин. Причиной ДТП, по предварительным данным, стал отказ тормозов у КамАЗа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.