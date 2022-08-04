Москва, 4 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование поможет выполнить работы в срок Забайкальскому, Камчатскому и Приморскому краям. Об этом 4 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Правительство обеспечит дополнительную поддержку трём регионам, что поможет активно реализовывать уже запущенные проекты. Средства получат Забайкальский, Камчатский и Приморские края. Направим им свыше 515 млн рублей», — заявил Мишустин.

«Это поможет своевременно завершить работы на целом ряде объектов, включая строительство автомобильных дорог, обустройство локальных очистных сооружений, присоединение к электросетям, создание спортивно-оздоровительного комплекса», — подчеркнул он.