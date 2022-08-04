Таллин, 4 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Мэр Нарвы Катри Райк совместно с руководством горсобрания и лидерами его фракций обратились к правительству Эстонии с просьбой совместно обсудить тему советского военного памятника танка Т-34 и других памятников Второй мировой войны.

Прототипы T-34

Об этом порталу новостей гостелерадиовещания rus. err. ee рассказали мэр Нарвы Катри Райк, лидер фракции KESK Татьяна Стольфат и председатель фракции «На благо Нарвы» Алексей Евграфов.

«Мы обращаемся к премьер-министру с просьбой, чтобы министр или люди, которые отвечают за памятники Второй мировой войны, приехали в Нарву и встретились с руководством города с целью найти общее решение о том, как быть дальше», — рассказала Катри Райк.

«Судьбу памятников Великой отечественной войны местным и государственным властям следует решать совместно. Надо находить общее решение. Я надеюсь на разум и на диалог, к которому мы призываем», — отметила Стольфат.

На уточняющий вопрос, будет ли для нарвских политиков главной задачей сохранить танк на том месте, где он стоит сейчас, Стольфат ответила утвердительно: «Да, мы бы хотели начать диалог с предложения оставить танк там, где он находится сейчас».

Алексей Евграфов подчеркнул, что такая встреча должна состояться как можно быстрее: «Это касается не только танка, но и остальных памятников Великой отечественной войны. Мы хотим донести до правительства позицию нарвитян, объяснить, как они относятся к этим памятникам, а также услышать ответные варианты и предложения».

По его мнению, «разговор нужно начинать с того, что памятники следует оставить на их местах с возможностью снабдить их какими-то дополнительными табличками. В горсобрание поступают предложения от общественных организаций о том, что памятники могли бы остаться на территории Нарвы».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2007 года правительство Эстонии вопреки воле столичных властей и жителей города принудительно вскрыло братскую могилу красноармейцев и демонтировало комплекс Воину-освободителю в Таллине, известный как «Бронзовый солдат». Это привело к массовым беспорядкам и аресту более 1 000 человек. Был нанесен колоссальный удар по интеграционной политике государства и отношениям с русской общиной и Россией.