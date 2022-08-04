Иркутск, , 14:48 — REGNUM Правительство РФ одобрило заявку минприроды региона на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в 2023 году, сообщило 4 августа правительство региона.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Субсидии выделяют в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Всего заявки одобрены 37 субъектам страны.

В 2021 году субсидия Иркутской области составила 17,6 млн рублей, на эти средства было закуплено 963 контейнера.

«В этом году мы также получаем субсидии из федерального бюджета. В 2022 году Иркутская область получит 45 млн рублей на закупку 1736 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их распределят согласно заявкам муниципальных образований области», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко, было сказано, что в 2022 году должна быть завершена инвентаризация свалок и впоследствии начата незамедлительная ликвидация таких объектов. А с учетом режима охраны центральной экологической зоны Байкала, строительство полигонов ТКО должно осуществляться только за ее пределами.

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