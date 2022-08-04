Сочи, Краснодарский край, 4 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею (игроки до 25 лет) проиграла минскому «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 3:5.

Хоккей

В составе сборной России шайбы забросили защитник Никита Новиков и нападающие Алексей Ожгихин и Данила Юров.

У «Динамо» голами отметились форварды Игорь Мартынов, Роман Горбунов, Павел Варфоломеев, оформивший дубль, и Владимир Алистров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа сборная России по хоккею U25 одержала победу над омским «Авангардом» в матче турнира Sochi Hockey Open со счётом 4:3.