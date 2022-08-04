Красногорск, 4 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Строительство новой школы началось в подмосковном городе Королев. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Согласно проектной документации, образовательное учреждение будет рассчитано на 825 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2023 года.

«Строители приступили к устройству котлована и песчаного основания под фундаментную плиту, также продолжается вывоз грунта. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.