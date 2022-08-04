Тайбэй, , 14:47 — REGNUM Китаю политические демарши ЕС как слону дробинка: в Пекине хорошо понимают, в какое положение загнал себя Евросоюз своей бездумной политикой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 августа, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель European Parliament

Следите за развитием событий в трансляции: «Летящей походкой: визит Пелоси в Тайвань и угрозы Китая — все новости»

Как сообщалось ранее, Боррель спустя сутки после окончания скандального визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань заявил, что у Пекина нет оснований использовать этот визит как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».

«Запоздавшее и банальное заявление Жозепа Борреля по поводу усиления напряженности между КНР и США в связи с посещением спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня продемонстрировало лишь усиливающуюся маргинальность Европейского союза в важнейших вопросах мировой политики. Если в конфликте, спровоцированном США и самим ЕС на Украине, слово Брюсселя ещё слышно, то в китайско-американских делах оно уже не значит ничего.

«Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — говорит Боррель. Представляю, что бы он или кто-то ещё из евросоюзовской верхушки сказал 2015 году по поводу визита в Донецк, скажем, Сергея Нарышкина, тогда председателя Государственной Думы России. Или если бы кто-то из руководителей Федерального Собрания съездил в Тирасполь будь то в конце 1990-х — начале 2000-х годов или сегодня. Наши руководители, однако, на такие знаки поддержки союзников не решились, а жаль: много времени упущено, нагонять тяжело.

Что же непосредственно до Китая, то ему подобные заявления и даже более существенные политические демарши ЕС как слону дробинка: в Пекине хорошо понимают, в какое положение загнал себя Евросоюз своей бездумной политикой на Украине и не просчитанными по последствиям так называемыми «санкциями» в отношении нашей страны», — отметил Михаил Демурин.