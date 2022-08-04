Москва, , 14:49 — REGNUM Обострение в Нагорном Карабахе могут обсудить президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 4 августа журналистам.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры лидеров намечены на 5 августа в Сочи.

«Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия, в том числе сферу энергетики и расширение торгово-экономических связей двух стран.

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