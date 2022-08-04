Владикавказ, , 14:44 — REGNUM В Северной Осетии в 2022 году начнется строительство крытого футбольного манежа и 50-метрового плавательного бассейна в городе Владикавказе. Оба крупных проекта будут возводиться в рамках национального проекта «Демография», в который включён проект «Спорт — норма жизни», сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Бассейн Volgograd.ru

Он отметил, что завершить строительство манежа и бассейна планируют к концу 2024 года. Кроме того, по словам, Меняйло, в республике по нацпроекту «Образование» будет проведен ремонт в четырех спортзалах и закуплен спортинвентарь для семи школ, а по госпрограмме «Развитие физический культуры и спорта» началась реконструкция стадиона «Пищевик» в Беслане. В планах также строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Сунжа и Моздок.

«Наша основная цель — создать комфортные условия для развития массового спорта, приобщить детей к здоровому образу жизни. Именно поэтому мы стремимся открывать в каждой школе бесплатные спортивные секции, создаём любительские турниры для ребят», — написал в своем телеграм-канале Меняйло.