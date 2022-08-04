Москва, 4 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Выпуск криптооблигаций в виде токенов — вполне прогрессивный шаг на фоне бурного развития мировых цифровых финансов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Криптовалюта

«Индустрия цифровых финансовых активов обречена на успех в России при условии прогрессивного правового регулирования отрасли. Это, безусловно, следующий важный шаг в развитии технологий публичного блокчейна в России, который внесут свой большой вклад в развитие отечественной экономики.

Свои токены в России уже успешно выпустили Сбербанк, мытищинский «Метровагонмаш» и «Росбанк». Выпуск токенов на кредиторскую задолженность первоклассных российских корпораций позволит значительно снижать финансовую нагрузку на бизнес на фоне геоэкономической нестабильности.

Свободный денежный поток «Норникеля» в первом полугодии текущего года снизился на 40% из-за роста оборотного капитала и роста капитальных затрат. Поэтому выпуск такого цифрового кредитного продукта вполне логичен и своевременен.

Рисков для инвесторов в российской юрисдикции нет, поскольку куля и продажа токенов эффективно регламентируется российским законодательством.

Цифровые финансы отличаются очень высоким уровнем прозрачности. Перспективный инструмент для инвестиций, вполне очевидно, будет набирать популярность среди участников рынка», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая горно-металлургическая компания «Норникель» с 3 августа начала выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на свой долг на блокчейн-платформе «Атомайз».

Читайте также: Компания «Норникель» начала выпуск цифровых финансовых активов