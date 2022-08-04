Уфа, 4 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Свыше 300 обманутых дольщиков Башкирии получили компенсационные выплаты в июле 2022 года. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анна Алябьева По данным прокуратуры, в Новосибирской области уже числятся 65 долгостроев

Сообщается, что в июле 2022 года путем компенсационных выплат были восстановлены права 327 семей из числа обманутых дольщиков, которые ранее приобрели квартиры в объектах банкротных застройщиков ООО «Городские проекты», ООО Зеленая роща» и ООО «Высотки». При этом общий размер полученных ими возмещений составил 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что всего в республике по решениям наблюдательного совета федерального Фонда о выплатах восстановлены права 2 776 дольщиков, при этом сумма компенсаций составила 6,68 млрд рублей.

Сообщается, что в текущем году наблюдательный совет фонда намерен рассмотреть еще пять объектов, в которых 633 дольщика ожидают восстановления своих прав.