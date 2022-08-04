Лондон, , 14:41 — REGNUM Банк Англии повысил процентную ставку на 50 пунктов — максимальную величину за 27 лет, несмотря на риск длительной рецессии. Этой мерой он рассчитывает сдержать рост инфляции, достигшей в Великобритании 13%, передает агентство Reuters.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

В четверг 4 августа комитет по монетарной политике Банка Англии восемью голосами против одного проголосовал за повышение банковской ставки на полпроцента с 1,25% до 1,75% — такого уровня ставка достигала в конце 2008 года.

Банк оправдал прогнозы большинства экономистов, ожидавших повышения ставки на 50 базисных пунктов.

Банк Англии также предупредил, что Великобритании грозит рецессия с падением производства на 2,1%.

Экономика начнет сокращаться в последнем квартале 2022 года, и спад продолжится в течение всего 2023 года, что станет самой продолжительной рецессией со времени глобального финансового кризиса 2008 года.

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