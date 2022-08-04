Москва, 4 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Факт обстрела здания драматического театра в Донецке со стороны украинских нацистов поручил зафиксировать и расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Уточняется, что, согласно данным МВД ДНР, 4 августа киевские боевики обстреляли здание драмтеатра в Донецке, когда там проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона в ДНР Ольгой Качурой.

Также указывается, что в здание попало не менее двух снарядов и из-за обстрела находившиеся в нем люди были эвакуированы.

Помимо этого, добавляется, что также ВСУ обстреляли из артиллерии гостиницу, в которой находились журналисты и отмечается, что в общей сложности в результате атаки украинских нацистов погибли пять мирных жителей, включая женщину с ребёнком, и ещё шестеро были ранены.

«Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских националистов установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.