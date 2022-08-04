4 августа 2022 | Время чтения 10 мин

Бесконечная глобальная война с терроризмом была ужасна, но конфликт с Россией или Китаем, или даже с Северной Кореей, или Ираном был бы намного хуже. Надвигающийся долговой кризис будет иметь по крайней мере одну положительную сторону: американцам придется наконец переосмыслить внешнюю политику США.

Александр Белов, , 17:34 — REGNUM Президент США Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством США в дела мира. Хотя он вывел американские войска из бесконечной афганской заварухи, он втянул США в опасную опосредованную войну против России, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги, необходимые для борьбы с таким количеством конфликтов, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 4 августа The American Conservative.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот курс был твердо установлен президентом Джорджем Бушем — младшим, который вместе с Конгрессом, в котором ключевые позиции удержали представители Республиканской партии, стал просто сорить деньгами. Президент Барак Обама в условиях финансового кризиса от этих огромных расходов не отказался. К безудержным расходам республиканцев поощрял и президент Дональд Трамп, который мало что сделал для сдерживания демократов после того, как последние взяли власть в свои руки, особенно в условиях пандемии COVID-19.

И США по-прежнему движутся этим курсом. Не говоря уже о предупреждении министра финансов Джанет Йеллен о том, что «долг США совершенно невозможно погасить при текущих планах налогообложения и расходов». Каждый день администрация Байдена придумывает новые программы и расходы. Последним примером является законопроект Build Back Better Lite, согласованный с сенатором от Западной Вирджинии Джо Мэнчином. Если он будет принят, можно ожидать дальнейшего разжигания и без того бушующей инфляции.

Бюджетное управление Конгресса (БУК) предупредило о растущем долговом бремени, из-за которого в конечном счете покраснеет даже среднестатистическое плохо управляемое развивающееся государство. Строго говоря, правительства не банкротятся. Они становятся неплатежеспособными, пересматривают долги (или даже отказываются от них), начинают активнее печатать деньги, девальвируя валюту, прекращают платить работникам, сокращают социальные программы и предпринимают другие шаги, которые приводят к обнищанию населения. Никто из них не пытается продолжать управлять миром, как колосс, субсидируя оборону союзников, близких и дальних, вмешиваясь в отдаленные горячие точки, не имеющие большого значения для их народа, приказывая остальной части земного шара подчиняться их диктату и в остальном ведя себя как власти США сегодня.

Как долго Вашингтон сможет позволить себе играть столь раздутую международную роль?

Гегемон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отчеты БУК читаются, как сценарии фильмов ужасов. Общий государственный долг составляет около $30,6 трлн. Государственный долг (за вычетом внутригосударственного кредитования) составляет $23,9 трлн, что составляет чуть более 100% ВВП. Пандемия ослабила давление на бюджет, но прогнозируемый рост долга США неумолим и вскоре побьет рекорд в 106%, установленный в 1946 году. При сильном экономическом росте это соотношение резко снизилось: в среднем за последние полвека оно составляло 46%, а в 2007 году — до 35%, до того как финансовый крах привел к массовым спасательным операциям, субсидиям и другим расходам.

Конечно, немногим более десяти лет спустя из-за глобальной пандемии началось еще одно цунами расходов. Хотя эти расходы пойдут на спад, после 2024 года, как предупреждает БУК, «расходы неуклонно возрастут, достигнув 30,2 процента ВВП в 2052 году. Рост процентных ставок и рост расходов на основные программы здравоохранения и социального обеспечения, вызванные старением населения и ростом расходов на здравоохранение на человека, — значительно увеличивают федеральные расходы в период 2025–2052 годов».

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Доходы также высоки, но недостаточно высоки. Действительно, сообщает бюджетное агентство, «в 2022 году доходы вырастут до 19,6% ВВП, что является одним из самых высоких уровней, когда-либо зарегистрированных, из-за значительного увеличения сборов подоходного налога с населения. После падения по отношению к размеру экономики в течение следующих нескольких лет доходы увеличатся в 2026 году, в основном из-за запланированных изменений в налоговых правилах. Они продолжают расти после 2030 года, поскольку все большая доля дохода попадает в более высокие налоговые категории. В 2052 году доходы достигнут 19,1% ВВП».

Всё больший разрыв между расходами и доходами, усугубляемый ростом процентных ставок, означает увеличение дефицита:

«По прогнозам БУК, дефицит федерального бюджета в период 2022–2052 годов составляет в среднем 7,3% ВВП (что более чем вдвое превышает средний показатель за последние полвека) и в целом будет ежегодно нарастать, достигнув 11,1% ВВП в 2052 году. Предполагаемый рост общего дефицита в значительной степени обусловлен увеличением издержек на уплату процентов: чистые издержки на уплату процентов за этот период вырастут более чем в четыре раза и достигнут 7,2% ВВП в 2052 году. Первичный дефицит, то есть дефицит, исключающий чистые процентные расходы, вырастет с 2,3% ВВП в 2022 году до 3,9% в 2052 году», — отметили в БУК.

Процентные ставки начали свой неизбежный рост, по мере того как Федеральная резервная система стремится замедлить инфляцию. Платежи по процентам нельзя сократить, если не отказаться от государственного долга, что, конечно же, разрушило бы кредитный рейтинг дяди Сэма. Таким образом, эти расходы покрываются в первую очередь, и остается меньше денег на все остальное, включая внешнюю и военную политику. Федеральное правительство будет занимать все больше, чтобы погасить прошлые займы.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм и пустая казна. 1920

Действительно, оценки агентства шокируют. Сегодня проценты составляют 1,6% ВВП. Между 2043 и 2052 годами это число, вероятно, составит в среднем 6,2%, что больше, чем общие внутренние дискреционные расходы, и почти столько же, сколько расходы на социальное обеспечение. Это может означать $1,2 трлн в год в виде процентов.

Что все это означает для федерального долга? Подробную оценку дают в БУК.

К концу 2022 года совокупные долги американского населения, по прогнозам, составят 98% ВВП. Быстрый рост номинального ВВП, который отражает как высокую инфляцию, так и продолжающийся рост реального ВВП (то есть ВВП, скорректированного с учетом влияния инфляции), помогает сдерживать размер долга по отношению к объему национального производства в 2022 и 2023 годах. По прогнозам БУК, долг в процентах от ВВП начнет расти в 2024 году, превысит свой исторический максимум в 2031 году (когда он достигнет 107%) и продолжит расти после этого, увеличившись до 185% ВВП в 2052 году.

Это число, 185%, ошеломляет. Такие страны, как Греция, зашли в фискальный тупик задолго до того, как достигли этого уровня. Вашингтон давно пользуется отсутствием эффективной денежной конкуренции. Но ситуация медленно меняется. Большая часть мира отчаянно нуждается в альтернативе доллару, который в настоящее время дает американским политикам еще один инструмент для осуществления политического господства. Важнее всего то, что инвесторы, которые задумываются о том, сколько еще США смогут нести все большее долговое бремя, скорее всего, потребуют еще более высоких процентных ставок.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из-за нарастания долга США ослабнут в финансовом отношении и в других сферах. Агентство пояснило: «Когда правительство берет взаймы, оно делает это у людей и предприятий, чьи сбережения в противном случае финансировали бы частные инвестиции в производительный капитал». Таким образом, Вашингтон вытесняет последних, снижая темпы экономического роста. Население же остается с более низкими доходами, с помощью которых оно должно платить более высокие процентные платежи и нести другие государственные расходы.

Более того, все больше вероятность фискального кризиса. В БУК предупредили, что «опасения по поводу финансового положения правительства могут привести к внезапному и потенциально стремительному росту ожиданий людей в отношении инфляции, значительному падению стоимости доллара или утрате уверенности в способности правительства или его готовности погасить свой долг в полном объеме, что сделает финансовый кризис более вероятным». И это может обернуться финансовым кризисом, если крупные банки и другие учреждения будут иметь достаточный федеральный долг уменьшающейся стоимости. Затем, «поскольку Соединенные Штаты играют центральную роль в международной финансовой системе, такой кризис может распространиться по всему миру».

Что произойдет с военными расходами, когда вырастут расходы, процентные ставки, дефицит и долги? Члены внешнеполитического истеблишмента, или «Пузырь», обычно используют термин «национальная безопасность» как козырь против любого возражения против увеличения военных расходов. Чем шире внешняя политика и выше расходы, тем менее убедителен этот аргумент. Сегодня все больше американцев осознают, что содержание войск в таких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия, имеет мало общего с обороной Америки. По мере того как финансовые трудности США усиливаются, народный энтузиазм в отношении того, чтобы относиться к азиатским и европейским промышленно развитым государствам как к беспомощным военным иждивенцам, вероятно, угаснет. Все больше американцев, вероятно, будут задаваться вопросом, почему они делают так много, а другие могут сделать так мало.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Еще один любимый аргумент тех, кто выступает за открытые двери казначейства для Пентагона, заключается в том, что внутренние, а не военные расходы являются главной причиной надвигающегося долгового кризиса страны. Таким образом, несколько простых реформ — например, простое сокращение пособий по социальному обеспечению и повышение пенсионного возраста — могли бы все исправить.

Хотя социальные программы будут занимать все большую долю бюджета и ВВП по мере выхода на пенсию беби-бумеров, военные расходы останутся значительным бременем. И если бы реформа пособий была легкой, она была бы осуществлена много лет, даже десятилетий назад. Не зря американцы, скорее всего, проявят скептицизм, когда им скажут, что их пособия должны быть урезаны, чтобы преуспевающим европейцам было легче направлять больше своих денег на щедрую поддержку своего населения.

Конечно, еще одним вариантом является значительное повышение налогов. Однако общественность США привыкла к нахлебничеству, к множеству льгот, финансируемых за счет большого количества долгов, обеспечиваемых значительными иностранными денежными вливаниями. Повышение ставок и добавление сборов вызовет существенное политическое сопротивление, особенно потому, что большая часть денег пойдет на защиту других стран, которые тратят гораздо меньше на самооборону. Лозунг «Платите больше, чтобы союзники платили меньше» вряд ли станет выигрышным предвыборным лозунгом. По понятным причинам льготы для среднего класса довольно популярны, поскольку они приносят пользу американцам. Напротив, большая часть «оборонного» бюджета США идет на нужды других стран.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Даже когда в этом году конфликт подошел к восточной границе ЕС, США сделали гораздо больше, чем европейские члены НАТО, чтобы помочь Украине, в то время как предполагаемые союзники Вашингтона стремились втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Те же самые люди в 2020 году сообщили социологам, что во время кризиса они выступали против помощи своим союзникам по НАТО, но ожидали, что США вмешаются для их защиты. Еще более гротескное впечатление создал визит президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где он пообещал использовать американских военных в качестве личных телохранителей коррумпированных и репрессивных саудовских королевских особ.

После Второй мировой войны США стали доминирующей экономикой в мире, способной нести ужасное бремя противостояния Советскому Союзу и его союзникам и государствам-клиентам. После распада СССР Соединенные Штаты стали непревзойденной военной силой планеты. Эти преимущества сходят на нет.

Американцам придется расставить приоритеты и решить, хотят ли они продолжать играть в глобального копа, по мере того как финансовый кризис охватывает Вашингтон. Война иногда необходима, но для Америки она стала глупым, почти легкомысленным делом выбора. Бесконечная глобальная война с терроризмом была ужасна, но конфликт с Россией или Китаем, или даже с Северной Кореей, или Ираном был бы намного хуже. Надвигающийся долговой кризис будет иметь по крайней мере одну положительную сторону: американцам придется наконец переосмыслить внешнюю политику США.