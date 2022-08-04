Кишинёв, , 14:38 — REGNUM Фермеры Гагаузской автономии Молдавии из-за засухи и других неблагоприятных условий оказались в трудной ситуации, и им грозит банкротство. Об этом 4 августа сообщила глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах на встрече с министром сельского хозяйства Молдавии Владимиром Боля.

«Засуха главная, но далеко не единственная проблема с которой сталкиваются наши аграрии — рост цен на топливо, семенной материал, удобрения, ядохимикаты заставляют аграриев работать на грани рентабельности», — сказала Влах.

Она отметила, что из-за отсутствия прибыли аграрии не могут инвестировать в производство, покупать новую технику, сжать новые сады. Глава Гагаузии также сообщила, что засуха погубила большую часть урожая в автономии, например, объёмы по сбору кукурузы могут быть ниже на 85% от планируемых.

Стоит отметить, что в Молдавии этим летом началась сильная засуха. Это ставит под угрозу урожаи кукурузы, подсолнечника и свёклы. Правительство республики намерено ввести режим чрезвычайного положения области окружающей среды.

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