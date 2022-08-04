Москва, 4 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что миру нужна встряска, отказался комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного заявления Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно», — сказал Песков.

Он добавил, что не может что-то говорить на этот счёт, поскольку не понимает смысла сказанного Арестовичем.

Ранее Арестович заявил, что его радует общая активность от Косово до Тайваня, а также что Западу и миру в целом «нужна хорошая встряска».