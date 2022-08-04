Москва, 4 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Правительство России направит 515 млн рублей трём регионам Дальнего Востока для завершения уже начатых проектов, сообщается 4 августа в телеграм-канале ведомства.

Бюджет

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Деньги получат Камчатка, Забайкалье и Приморье.

Финансирование предусмотрено для завершения строительства дорог, обустройства локальных очистных сооружений, присоединения к электросетям, создания спортивно-оздоровительного комплекса.

«Такие меры — важная часть большой работы по социальному развитию центров экономического роста в субъектах Дальневосточного федерального округа», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.