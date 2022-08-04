Томский район, Томская область, 4 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Томской области возбудили дело против первого замглавы Томского района по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, в декабре 2019 года управление территориального развития района заключило контракт с подрядчиком на строительство школы. В 2020 году в адрес организации было направлено 22 предписания об устранении нарушений, которые устранены не были.

Несмотря на это, фигурант подписал счета на оплату работ, по которым фирма получила более 13 млн рублей. Таким образом, интересам общества и государства был причинён существенный вред.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе следствия будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.