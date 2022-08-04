Москва, , 14:40 — REGNUM Вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе следует прояснять в тесных контактах России и Армении. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 4 августа журналистам, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Пашинян ранее заявил, что в армянском обществе есть вопросы к российским миротворцам. Он полагает также, что детали миротворческой операции в Карабахе требуют конкретизации.

«Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят нам прояснить те вопросы, которые имеются», — сказал Песков.

Он напомнил, что есть трёхсторонние документы по Карабаху, и главное — выполнять обязательства в соответствии с ними.

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