Таллин, 4 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Нарве необходимо демонтировать советский танк-памятник Т-34. Причём сделать это нужно в течение месяца. Об этом 4 августа порталу государственного телерадиовещания ERR заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

При этом он подчеркнул, что если потребуется, то для этого стоит внести изменения в законодательство. По его словам, следует немедленно созвать внеочередное заседание Рийгикогу.

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«Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Конечно, парламентское производство требует времени, но я считаю реалистичным решить вопрос в течение одного месяца, а не в течение месяцев или полугода», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что в Нарве «действуют провокаторы», которые пытаются обострить ситуацию в городе. Напомним, 3 августа и в ночь на 4 августа вокруг монумента собрались десятки людей. По данным полиции они вели себя спокойно и мирно. Но правительство не исключает, что устранение монумента может вызвать напряжённость в обществе.

«Если уже есть признаки того, что действуют провокаторы, то, конечно, этот вопрос нужно решить как можно быстрее, разумеется, c помощью мер правого государства, и поставить точку в этом деле, чтобы мы не дали провокаторам манипулировать нами и нашим народом», — указал глава МИД Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа решением руководства предприятия Enefit Power в Эстонии, которое было принято без согласования с мнением работников, профсоюзов и местных жителей, был демонтирован памятник в виде советского орудия, располагавшийся рядом с эстонской электростанцией в Аувере (административная территория Нарва-Йыэсуу).

На следующий день экскаватор, который сносил монумент, сгорел. Он был после демонтажа пушки снести постамент из-под неё. Поэтому его оставили на ночь возле бывшего места мемориала. Наиболее вероятная версия — поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.