Токио, 4 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Американская компания Valve начнет продавать свою портативную консоль Steam Deck в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге. Заявление об этом разработчик сделал 4 августа на своей странице в Twitter.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Steam Deck будет представлена в рамках игровой выставки Tokyo Games Show, которая пройдет с 15 по 18 сентября 2022 года. Точная дата выхода консоли в странах Азии еще не известна.

Напомним, что Steam Deck — это портативная игровая консоль, выпущенная 25 февраля 2022 года. Она работает на обновленной версии SteamOC 3.0 на базе операционной системы Arch Linux.