Москва, , 14:30 — REGNUM Инфляция в Турции действительно бьет рекорды. За последние 14 месяцев она особенно заметно прогрессирует. На фоне сохраняющихся низких процентных ставок таргетировать инфляцию и осуществлять валютные интервенции для стабилизации лиры представляется неэффективным, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сумма полученных кредитов Турцией от банков США, Великобритании и ЕС на сегодняшний день оценивается в размере $224 млрд. Это очень значимый уровень.

Вероятная дестабилизация финансового сектора Турции окажет серьезное негативное воздействие на еврозону, которая уже сегодня находится в очень плачевном состоянии.

Конечно, инфляция стала мировым трендом еще в прошлом году. На фоне безудержной работы печатающих денежных станков ЕЦБ и ФРС развитые и развивающиеся страны второй год подряд сталкиваются с новой реальностью роста цен на промышленные товары и продукты питания.

Серьезное влияние на инфляцию оказывает космический рост на энергоресурсы. Есть и другой важный момент: в Турции рост розничных цен в 2-3 раза оказывает негативное воздействие на социальную стабильность.

Вполне очевидно, что монетарные власти Турции особо и не стремятся таргетировать инфляцию. Таким образом, есть хорошие предпосылки повысить конкурентоспособность товаров и привлекать больше иностранных туристов.

Для валют стран СНГ очередной обвал турецкой лиры ничего не значит. Курс того же тенге по-прежнему значительно зависит от нефти, российского рубля и ставок ФРС США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2022 года инфляция в Турции приблизилась к отметке 80%.

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