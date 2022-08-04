Москва, 4 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Инфляция в Турции действительно бьет рекорды. За последние 14 месяцев она особенно заметно прогрессирует. На фоне сохраняющихся низких процентных ставок таргетировать инфляцию и осуществлять валютные интервенции для стабилизации лиры представляется неэффективным, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Сумма полученных кредитов Турцией от банков США, Великобритании и ЕС на сегодняшний день оценивается в размере $224 млрд. Это очень значимый уровень.

Вероятная дестабилизация финансового сектора Турции окажет серьезное негативное воздействие на еврозону, которая уже сегодня находится в очень плачевном состоянии.

Конечно, инфляция стала мировым трендом еще в прошлом году. На фоне безудержной работы печатающих денежных станков ЕЦБ и ФРС развитые и развивающиеся страны второй год подряд сталкиваются с новой реальностью роста цен на промышленные товары и продукты питания.

Серьезное влияние на инфляцию оказывает космический рост на энергоресурсы. Есть и другой важный момент: в Турции рост розничных цен в 2-3 раза оказывает негативное воздействие на социальную стабильность.

Вполне очевидно, что монетарные власти Турции особо и не стремятся таргетировать инфляцию. Таким образом, есть хорошие предпосылки повысить конкурентоспособность товаров и привлекать больше иностранных туристов.

Для валют стран СНГ очередной обвал турецкой лиры ничего не значит. Курс того же тенге по-прежнему значительно зависит от нефти, российского рубля и ставок ФРС США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2022 года инфляция в Турции приблизилась к отметке 80%.

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