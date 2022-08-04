Москва, , 14:29 — REGNUM Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Константин Волков рассказал, что во время выступления в Финляндии ему пришлось заклеивать российский флаг на шлеме. Об этом 4 августа сообщает Sports.ru.

Российский флаг Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В сезоне 2021/22 Волков выступал за финский клуб «Эссят», после чего перешёл в «Динамо».

«Сообщили, что руководство лиги приказало убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. Вот только у меня на шлеме были как русский, так и финский флаги. С чего вдруг я должен заклеивать родной флаг, а ваш оставлять? Давайте заклею оба!» — сказал Волков.

Также он рассказал, что его пытались вызвать на провокационное интервью, где все вопросы были про Украину. Он попросил выслать вопросы на почту, а потом ответил «размыто, чтобы нельзя было ни в чем обвинить». В результате это интервью так и не вышло.