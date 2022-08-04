Тбилиси, , 14:27 — REGNUM В Тбилиси лидер партии «За народ» Ана Долидзе и десяток её сторонников 4 августа вышли на акцию протеста к парламенту Грузии, требуя ввести мораторий на продажу недвижимости для граждан России. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Долидзе заявила, что с 10 января по 18 июля этого года 3389 граждан РФ якобы зарегистрировали права собственности на 3040 объектов недвижимости в Грузии. Она считает, что это «опасно» для республики.

Сообщается, что участники акции использовали звук сирены, для создания тревожной обстановки. Акция проходила под лозунгом «Вставай».

Напомним, ранее оппозиционная партия «Лело» выступила с призывом ввести визы для жителей РФ. В другой оппозиционной партии «За Грузию» призвали сократить безвизовый режим для российских граждан с года до одного — трёх месяцев. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на это ответил, что у данных требований нет оснований.

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