Курск, 4 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

4 августа выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 566 пациентов, в том числе 57 — за последние сутки.

Всего скончались 2499 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.