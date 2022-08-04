Донецк, 4 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В результате обстрела украинских войск в Донецке повреждено здание Киевского района города. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

По его словам, при обстреле украинских войск оказалось повреждено остекление в здании райадминистрации, расположенной по адресу Киевский проспект, дом 36.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ударов по Донецку 4 августа в городе, по предварительным данным, погибли пять человек.