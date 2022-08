Токио, , 14:25 — REGNUM Игра Tactics Ogre: Reborn от японского разработчика Square Enix выйдет 11 ноября 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC. Информация об этом появилась 4 августа на странице компании в Twitter.

Видеоигры Chineseindc.com

Разработчик обещает улучшенную графику и обновленный игровой дизайн. Напомним, что проект является ремейком оригинальной игры для PlayStation Portable.

Tactics Ogre — это тактическая ролевая игра, вышедшая в 2010 году, является ремейком Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Игроку предстоит взять на себя управление персонажем по имени Денам, чтобы взять под контроль Валерианские острова.

