Токио, 4 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Игра Tactics Ogre: Reborn от японского разработчика Square Enix выйдет 11 ноября 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC. Информация об этом появилась 4 августа на странице компании в Twitter.

Chineseindc.com Видеоигры

Разработчик обещает улучшенную графику и обновленный игровой дизайн. Напомним, что проект является ремейком оригинальной игры для PlayStation Portable.

Tactics Ogre — это тактическая ролевая игра, вышедшая в 2010 году, является ремейком Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Игроку предстоит взять на себя управление персонажем по имени Денам, чтобы взять под контроль Валерианские острова.