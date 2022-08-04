Амстердам, 4 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В июле 2022 года уровень инфляции в Нидерландах составил 10,3% и это первый раз с 1975 года, когда он был выше 10%. Об этом 4 августа сообщает Центральное статистическое бюро страны.

ИА REGNUM Инфляция

По данным ведомства, в наибольшей степени выросли цены на энергоресурсы, подорожавшие более чем в два раза в сравнении с июлем 2021 года, с учётом новых контрактов.

Также указывается, что цены на еду и напитки также существенно увеличились и стоимость минимальной корзины продуктов питания выросла на 12,3%.

«Мучные и молочные продукты, сахар и сладости, в том числе мороженое, внесли наибольший вклад в тенденцию», — отмечается в сообщении

При этом добавляется, что в последний раз такой высокий инфляции — свыше 10% — был отмечен в Нидерландах в сентябре 1975 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке России заявили, что правительству РФ следует выдать директивы о переводе валют недружественных стран в другие.