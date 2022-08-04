Уфа, 4 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Восемь тысяч «умных» домофонов установлено в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что одна из компаний, которая предоставляет телекоммуникационные услуги в городах Башкирии, за три года установила восемь тысяч «умных» домофонов собственной разработки. Данная разработка востребована еще в 12 регионах России, а также в Белоруссии, Армении и Казахстане, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что особенностью этих «умных» домофонов является то, что они имеют бесключевой доступ. Открыть дверь можно через мобильное приложение, работает собственная уникальная разработка провайдера по распознаванию контура лица.

«Чтобы устройство «узнало» вас, необходимо сделать и загрузить в мобильное приложение несколько фотографий себя или своих членов семьи. Такая функция выгодно отличает изделие на рынке домофонии, у конкурентов аналогов пока нет», — приводит пресс-служба слова представителя компании.