Севастополь, 4 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Севастополе суд назначил наказание в виде административного ареста мужчине за публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации ведомства, местный житель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что на одном из городских пляжей находится мужчина с татуировкой, изображающей герб нацистской Германии.

«По указанному неравнодушным севастопольцем адресу прибыли сотрудники полиции и задержали правонарушителя. Правоохранителям ранее судимый 43-летний гость из Республики Коми пояснил, что сделал провокационную татуировку несколько лет назад и не придавал ей какого-либо идеологического смысла», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Поскольку мужчина открыто демонстрировал в общественном месте нацистскую символику, полицейские составили протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения на основании собранных материалов и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Сам задержанный пообещал в течение десяти дней перекрыть татуировку, удалив запрещённую символику.

Ранее в Севастополе на пляже в Орловке был задержан 47-летний летний житель города, с татуировкой в виде герба нацистской Германии.