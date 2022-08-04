Пномпень, , 14:24 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Камбодже, встретился 4 июля с японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе 30-минутной встречи стороны обменялись мнениями по текущим вопросам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сообщается, что представители двух стран договорились продолжить трехстороннее сотрудничество между Токио, Сеулом и Вашингтоном.

Пак Чин также напомнил, что с 4 августа правительство Южной Кореи ввело безвизовый режим для граждан Японии, Тайваня и Макао.

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Отметим, что это вторая встреча глав МИД Южной Кореи и Японии с момента вступления Пак Чина в должность. Встреча представителей двух стран состоялась менее чем через три недели после того, как Пак Чин посетил Токио.

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