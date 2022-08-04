Чебоксары, , 14:22 — REGNUM В Чувашии представили проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации, где проживает более половины населения республики. При этом данной схемы нет ни сайте профильного министерства, ни на сайте администрации главы республики. Но высокопоставленные чиновники, которые ездят на служебных машинах, уверены, что «целевая модель» улучшит транспортное сообщение, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Межмуниципальные маршруты между Чебоксарами и Новочебоксарском https://cap.ru

В стенах Дома правительства главе Чувашии Олегу Николаеву была представлена новая целевая модель системы организации транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации. Министр транспорта Владимир Осипов доложил, что данный документ проходит экспертизу в Высшей школе экономики, после чего «будет приниматься в регионе». До принятия документ должен пройти несколько стадий согласования, включая муниципалитеты, прилегающие регионы и экспертный совет Минтранса России.

По данным властей, транспортный функционал планируется забрать на региональный уровень, все маршруты перевести на регулируемые тарифы и избавиться от кондукторов за счёт «современных цифровых технологий».

Что касается самого главного вопроса, который волнует жителей, — маршрутной сети, то здесь ожидаются кардинальные изменения. Первым делом чиновники хотят реорганизовать межмуниципальные перевозки между Чебоксарами и Новочебоксарском, заменив семь автобусных маршрутов на три троллейбусных. Данный маршрут ранее власти называли самым проблемным из-за многочисленных жалоб горожан.

Власти уверены, что при переходе на новую схему возрастёт охват транспортным обеспечением, хотя и сократится на 35% объём транспортной работы за счёт сокращения дублирования маршрутов. На жалобы жителей из-за загруженности транспорта авторы проекта предложили ещё больше сократить число единиц транспорта в пиковые часы — на 20% (с 790 до 636), сделав ставку на троллейбусы.

Из других новаций — развитие сети выделенных полос, ввод дополнительных остановочных пунктов (76 остановок — в Чебоксарах, 14 остановок – в Новочебоксарске). Также предполагается повсеместное внедрение электронной системы оплаты проезда, так как, по расчётам, более 973 млн рублей перевозчики получают наличными средствами.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил «до конца года выйти на нормативный документ», чтобы утвердить новую систему пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявляли, что в Чувашии при разработке документа транспортного планирования рассматривается вопрос о создании государственного пассажирского перевозчика за счёт объединения муниципальных троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска.

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