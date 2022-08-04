Абакан, 4 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку своего заместителя, курирующего социальный блок, Ольгу Пономареву и министра образования и науки Ларису Гимазутину. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

Отмечается, что основанием для отставки Ларисы Гимазутиной послужила её неудовлетворительная работа. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя Анатолия Бутенко.

К министру труда и социальной защиты республики у Коновалова, по его словам, тоже накопились большие вопросы.