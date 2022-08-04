Джакарта, , 14:20 — REGNUM Индонезия поощряет расширение сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореей в области «зеленой» экономики, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

В контексте восстановления экономики Индонезия уделяет особое внимание сотрудничеству в области «зеленой» экономики.

«Нам нужно крупное инвестиционное сотрудничество и передача технологий», — заявила Ретно Марсуди.

Ретно Марсуди заявила, что инвестиции в низкоуглеродные технологии и проекты в области возобновляемых источников энергии очень важны в соответствии с приверженностью Южной Кореи новому «зеленому» курсу.

Что касается развития электромобилей, АСЕАН и Южная Корея планируют провести диалог, чтобы облегчить различным сторонам обмен идеями по планированию политики в отношении экономической ценности углерода.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай должны приложить больше усилий, чтобы внести свой вклад в мир и стабильность в регионе.

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