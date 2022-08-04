Москва, , 14:18 — REGNUM Налоговые отчисления в бюджеты крупнейших промышленных городов России должны быть увеличены и направлены на решение социальных и экологических проблем, отметил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

Ранее Фонд поддержки и развития природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» опубликовал данные об экологической ситуации в российских регионах, согласно которому самыми грязными городами России были названы Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск и Череповец.

По словам Миронова, города, которые создавались как крупнейшие промышленные центры и которые во многом «кормят» Россию, традиционно сталкиваются с ужасающей экологией и занимаются чистотой воздуха, воды и утилизацией свалок местными силами.

«Средств на решение этих проблем в региональных и муниципальных бюджетах, естественно, нет, и без помощи федерального центра здесь не обойтись. Считаю, что правительство и Минфин должны поменять бюджетную политику в отношении регионов. Ситуация, при которой большая часть средств стекается в несколько крупных городов, абсолютно недопустима», — отметил он в своем телеграм-канале.

Миронов уверен, что если какой-то промышленный центр делает существенный вклад в развитие экономики страны и перечисляет огромные средства в федеральный бюджет, то и денег на свои нужды у него должно оставаться побольше, чем сейчас.

«За счёт этих средств региональные власти смогут увеличить финансирование социальной сферы и запустить экологические проекты, в которых сегодня так остро нуждаются многие российские регионы», — заключил депутат.