Вашингтон, 4 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Известный режиссёр Квентин Тарантино поделился мнением о лучшем фильме в истории кинематографа. Об этом 4 августа сообщил портал Looper.

Квентин Тарантино

По мнению постановщика, величайшим фильмом является триллер «Челюсти» Стивена Спилберга: «Я думаю, что «Челюсти» — величайший кинопроект, когда-либо созданный. Может быть, не самый лучший фильм. Но это величайший кинопроект. Да, есть некоторые другие картины, которые могут приблизиться. Но в смысле цельности произведения лучше «Челюстей» ничего не было. Нет ничего «лучше», чем «Челюсти». Это лучший фильм, когда-либо снятый». Тарантино также добавил, что в истории кинематографа была масса картин, похожих на «Челюсти», однако им не удалось повторить успех оригинальной ленты.

Ранее Квентин Тарантино раскрыл любимый мультфильм своего сына. По словам режиссёра, его ребёнку нравится «Гадкий я 2».