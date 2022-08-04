Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 1814 человек, что на 33 пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 4 августа сообщили в региональном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки шесть человек — столько же, сколько и за прошлые сутки. При этом переболели ковидом за сутки 1205 пациентов (+22 по сравнению с предыдущими сутками).

В больницы Северной столицы за сутки доставили 167 человек с ковидным диагнозом (+19). Сейчас в медучреждениях города насчитывается 1277 таких пациентов (+49). В реанимации лежат 115 петербуржцев (-30). Аппараты искусственной вентиляции лёгких, по данным на 4 августа, поддерживают жизнь 20 больных (+3). Покинули стационары за сутки 111 пациентов (+1).

За сутки на 163 места увеличили число коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. Сейчас в семи городских больницах имеется 1742 койки.

Амбулаторно, вне стационаров от COVID-19 лечатся 8123 пациента. За сутки их стало больше на 442 человека.

Всего с начала действия пандемии в Петербурге выявили 1 560 703 случая заражений коронавирусом. Жертвой вируса стал 34 361 больной, а переболел им 1 513 361 человек.