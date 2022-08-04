Нальчик, , 14:16 — REGNUM Пятеро уроженцев Кабардино-Балкарии награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении орденами Мужества ефрейтора Ахмеда Абаева, сержанта Азамата Гороева, сержанта Темиркана Гошокова, рядового Руслана Мурзаева и лейтенанта Адама Хатохова. Военные удостоены наград посмертно.

Орден Мужества Mil.ru

Их вручил родным бойцов из Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков. Он выразил соболезнование близким погибших и поблагодарил их за воспитание сыновей, которые с честью выполнили свой служебный долг, проявили героизм и отвагу, защищая свое Отечество.

«Их имена вписаны в летопись Кабардино-Балкарской Республики и Российского государства. Это невосполнимая утрата для каждой семьи, мы скорбим и всегда будем рядом. Имена героев навечно в наших сердцах. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей», — написал Коков в своем телеграм-канале.

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