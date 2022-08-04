Казань, , 14:35 — REGNUM В столице Татарии 6 августа пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. В связи с этим будет запрещено использование маломерных, прогулочных, спортивно-парусных судов на реке Казанке на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Самолёт в небе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ожидается участие в празднике 20 воздушных судов. Горожане и гости столицы республики увидят показательные выступления парашютистов, поучаствуют в мастер-классах и посмотрят концерт.

Запрет на движение маломерных судов будет действовать с 12:00 до 21:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензе в июне провели авиашоу с участием пилотажной группы «Стрижи».

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