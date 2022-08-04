Оренбург, 4 августа 2022, 14:15 — REGNUM В Оренбургской области дети младше семи получили право бесплатного проезда в электричках, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Ранее бесплатно в пригородных поездах ездили дети в возрасте до пяти лет. Льготная категория расширена. Перевозчикам возместят выпадающие доходы за счёт областного бюджета.
Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что пригородные поезда пользуются спросом. Поездки по железной дороге более удобны и безопасны по сравнению с другими видами транспорта.
На территории Оренбуржья курсируют пригородные поезда по десяти направлениям. Чтобы воспользоваться льготой, при оформлении билета или при контроле билетов уже в вагоне поезда следует предъявить свидетельство о рождении ребёнка.