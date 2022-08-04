Донецк, 4 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается скрывать никакую информацию об обстреле ВСУ следственного изолятора с пленными в Еленовке.