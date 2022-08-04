Йошкар-Ола, 4 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 4 августа выздоровел с начала пандемии 43 801 житель республики, за последние сутки выписаны 19 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Красная зона. Медицинский работник на входе в отделение, где проводится осмотр пациентов и компьютерная томография

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 995 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Накануне в ковид-стационары региона были госпитализированы два пациента, за минувшие сутки в больницы попали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 13 человек.