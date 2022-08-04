Москва, , 14:14 — REGNUM Проявлением варварства является решение властей Риги о сносе памятника воинам Советской армии. Об этом 4 августа заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов в эфире телеканала «Россия-24».

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

«Такое решение (и тем более решение полностью уничтожить этот памятник) нельзя расценить иначе как проявление варварства и какого-то пещерного сознания, в котором нет места уважению даже собственной истории», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что подобные действия ведут к тому, что Латвия теряет право называться цивилизованной страной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам будет демонтирован и уничтожен.

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