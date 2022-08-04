Донецк, 4 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Артиллерия, залп

В 12:05 с позиций в Курдюмовке был открыт огонь по посёлку Гольмовский. Выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.