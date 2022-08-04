София, 4 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Официальная София занималась поставками летального оружия Киеву, несмотря на заверения болгарских властей о соответствующем «нейтралитете». Об этом, как передает БНР, заявил 4 августа бывший руководитель крупной экспортной компании Болгарии — «Кинтекс» — Александр Михайлов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По его словам, соответствующие операции осуществлялись при посредничестве ряда структур в Совете министров Болгарии.

«К сделкам причастна экс-министр экономики нашей страны Корнелия Нинова», — отметил, частности, он.

Напомним, в отношении руководства «Кинтекс» в Софии возбуждено несколько уголовных дел. Ранее кабмин Болгарии категорически отрицал «любую возможность» снабжения ВСУ оружием и боеприпасами.