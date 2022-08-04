Нижний Новгород, 4 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. По информации СМИ об отравлении детей в оздоровительном лагере возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Департамент труда и социальной защиты Костромской области В детском лагере

Установлено, что десять детей, которые отдыхают в лагере «Солнечный» в Городецком районе, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Дети жаловались на рвоту и повышенную температуру тела.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются сотрудники учреждения, изымается документация, назначаются экспертизы.

Ранее проверку по факту массового отравления начала прокуратура Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, в минздраве сообщали, что на контроль взяты 13 детей. Из них 7 детей не нуждаются в медицинской помощи, но необходимо динамическое наблюдение со стороны персонала лагеря. Один ребёнок нуждается в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции, при этом его состояние оценивается ближе к удовлетворительному. Еще четыре ребенка — на динамическом контроле педиатра лагеря.