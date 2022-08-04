Ярославль, 4 августа 2022, 14:45 — REGNUM Прокуратура выявила ряд нарушений в работе завода по производству угля для мангалов в Ростове Ярославской области. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Ростов накрыло дымом от завода по производству древесного угля.
После этого жители обратились в прокуратуру. Результаты проверки показали, что ООО «Тоталь Групп» (фирма, которая владеет заводом), нарушила ряд законов.
Помимо этого, предприятие не разработало проект организации санитарно-защитной зоны, а следовательно не оформило санитарно-эпидемиологического заключения на её проект. Ещё в прокуратуре выявили несанкционированное складирование отходов производства на почву.
По выявленным фактам нарушений в адрес ООО «Тоталь Групп» внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в адрес генерального директора фирмы.
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