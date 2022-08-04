Ярославль, , 14:45 — REGNUM Прокуратура выявила ряд нарушений в работе завода по производству угля для мангалов в Ростове Ярославской области. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ростов в дыму из-за выбросов с завода yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Ростов накрыло дымом от завода по производству древесного угля.

После этого жители обратились в прокуратуру. Результаты проверки показали, что ООО «Тоталь Групп» (фирма, которая владеет заводом), нарушила ряд законов.

«В нарушение требований действующего законодательства, предприятием не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Результаты лабораторных исследований отсутствуют, что является нарушением СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» и статьи 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила в своём ответе жителям прокуратура.

Помимо этого, предприятие не разработало проект организации санитарно-защитной зоны, а следовательно не оформило санитарно-эпидемиологического заключения на её проект. Ещё в прокуратуре выявили несанкционированное складирование отходов производства на почву.

По выявленным фактам нарушений в адрес ООО «Тоталь Групп» внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в адрес генерального директора фирмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области жители пожаловались на дым от угольного завода